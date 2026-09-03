'हनुमान अंश' की वर्ल्डवाइड रिलीज का ऐलान

'हनुमान अंश' का गुणगान करेंगे विदेशी दर्शक, अब दुनियाभर में रिलीज हो रही फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:58 am Sep 03, 202610:58 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्माता विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' हर दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। तारीफों की बदौलत इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और इस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनकर उभरी। यही कारण है कि 'KGF' और 'कांतारा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले होम्बले फिल्म्स ने 'हनुमान अंश' को पूरी दुनिया में रिलीज करने का फैसला किया है। निर्माताओं ने इसका ऐलान एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर किया।