हॉलीवुड अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन

दिग्गज अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 साल में निधन, गम में डूबा पूरा हॉलीवुड जगत

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Oct 30, 202609:30 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट अब हमारे बीच नहीं रहे। मार्वल की मशहूर एक्स-मेन सीरीज में प्रोफेसर चार्लस जेवियर का लोकप्रिय किरदार निभाकर उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी खास पहचान बनाई थी। 86 वर्षीय अभिनेता पिछले कुछ समय से अल्जाइमर और लेवी बॉडी डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। स्टीवर्ट के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक बयान के जरिए उनके निधन की पुष्टि की है।