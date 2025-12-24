'एवेंजर्स डूम्सडे' और 'ड्यून 3' के बीच टक्कर तय

मार्वल-वार्नर ब्रदर्स के बीच 2026 में होगा महासंग्राम, दांव पर 'एवेंजर्स डूम्सडे' और 'ड्यून 3'

लेखन ज्योति सिंह 03:56 pm Dec 24, 202503:56 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से 2026 काफी शानदार होने वाला है। मार्वल की अगली किस्त 'एवेंजर्स डूम्सडे' रिलीज के लिए कमर कस रही है। उसके सामने 'ड्यून 3' खड़ी है। दोनों फिल्में दिसंबर, 2026 में और एक ही दिन पर रिलीज हो रही हैं। ऐसी अफवाह थी कि बॉक्स ऑफिस पर इस टकराव से बचने के लिए रिलीज तारीख बदली जा सकती है। अब जो खबर है, उससे साफ हो गया है कि निर्माता बदलाव के मूड में नहीं हैं।