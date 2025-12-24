मार्वल-वार्नर ब्रदर्स के बीच 2026 में होगा महासंग्राम, दांव पर 'एवेंजर्स डूम्सडे' और 'ड्यून 3'
क्या है खबर?
हॉलीवुड फिल्मों के लिहाज से 2026 काफी शानदार होने वाला है। मार्वल की अगली किस्त 'एवेंजर्स डूम्सडे' रिलीज के लिए कमर कस रही है। उसके सामने 'ड्यून 3' खड़ी है। दोनों फिल्में दिसंबर, 2026 में और एक ही दिन पर रिलीज हो रही हैं। ऐसी अफवाह थी कि बॉक्स ऑफिस पर इस टकराव से बचने के लिए रिलीज तारीख बदली जा सकती है। अब जो खबर है, उससे साफ हो गया है कि निर्माता बदलाव के मूड में नहीं हैं।
उम्मीद
दोनों फिल्मों से जुड़ी हैं काफी उम्मीदें
'एवेंजर्स डूम्सडे' और 'ड्यून 3', दोनों ही मार्वल और वार्नर ब्रदर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्में हैं जिससे लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। दोनों फिल्मों का एक दिन पर आना न सिर्फ बड़े टकराव को जन्म देगा, बल्कि एक-दूसरे की कमाई पर भी असर डालेगा। टाइम्स नाउ के मुताबिक, वार्नर ब्रदर्स ने 'ड्यून 3' पर अपनी मूल योजना को कायम रखा है। मतलब साफ है कि फिल्म 18 दिसंबर, 2026 को रिलीज होगी। यह हॉलीवुड का सबसे बड़ा टकराव होगा।
वजह
इस वजह से नहीं बदली जा रही रिलीज तारीख
'द टाउन' पॉडकास्ट में, अभिनेता मैट बेलोनी ने बताया कि 'ड्यून 3' की रिलीज आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्टूडियो अपने फैसले पर अड़ा है, क्योंकि तारीख बदलने से फिल्म की मार्केटिंग योजनाओं और पोस्ट-प्रोडक्शन की समय-सीमा में बांधा आ सकती है। खबरों के मुताबिक, रिलीज की तारीख फ्रैंचाइजी के शेड्यूल के हिसाब से भी सही है। उधर, मार्वल भी 'एवेंजर्स डूम्सडे' की रिलीज तारीख को 18 दिसंबर, 2026 से आगे खिसकाने के मूड में नहीं है।