शाहरुख खान का 'जबरा' फैन बना ये हॉलीवुड अभिनेता, टॉम क्रूज से कर डाली तुलना

ई-टाइम्स के साथ बातचीत में, टेरी ने 'जवान' अभिनेता की जमकर तारीफ की और बताया कि उनका स्टारडम भारतीय सीमाओं से परे कितनी दूर तक फैल चुका है। अभिनेता ने कहा, "मैं बॉलीवुड के सितारों की तरह नाचना चाहता हूं। मैं शाहरुख खान के बारे में बताना चाहता हूं कि वो कैसे एक सुपर अंतरराष्ट्रीय सितारा बन गए हैं। मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूं, लेकिन उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

तुलना

इन दिग्गजों से की शाहरुख की तुलना

टेरी ने शाहरुख की तुलना हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज और फुटबॉल के बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कर डाली। उन्होंने कहा, "मेरे लिए, वह टॉम क्रूज के स्तर की भारतीय प्रतिभा का एक सच्चा उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया है। उनका ब्रांड और उनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह है। यह बहुत बड़ा है।" टेरी अपनी आगामी एनिमेटेड फिल्म 'पॉ पेट्रोल: द डिनो मूवी' को लेकर चर्चा में हैं। यह अगस्त, 2026 में रिलीज होगी।