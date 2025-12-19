'3 इडियट्स' के सीक्वल का हो गया नामकरण, अब होगा 4 गुना धमाल

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने जानकारी दी है कि निर्माताओं ने सीक्वल को '4 इडियट्स' नाम दिया है। आगे चलकर इसमें बदलाव की संभावना है। इसके अलावा, निर्माता सीक्वल में एक नए मुख्य किरदार को शामिल करके फ्रैंचाइजी का विस्तार करने के मूड में हैं। उन्होंने कहा, "स्क्रिप्ट पर फिलहाल '4 इडियट्स' नाम से काम चल रहा है। निर्माता सक्रिय रूप से चौथे इडियट की खोज में जुटे हैं, जो किसी सुपरस्टार का नाम हो सकता है।"

सीक्वल

सीक्वल की कहानी पर ये है अपडेट

सूत्र ने आगे कहा, "लेखन प्रक्रिया जारी है और टीम चाहती है कि यह पहले भाग से भी बड़ा और बेहतर हो, और वहीं से आगे बढ़े जहां पहला भाग खत्म हुआ था। हालांकि, इसमें नए तत्व भी शामिल होंगे जिससे चौथे मुख्य किरदार को शामिल करने का असर दिखे।" '3 इडियट्स' 2009 में रिलीज हुई थी, जिसमें आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर शामिल थे। इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 200 करोड़ का कारोबार किया था।