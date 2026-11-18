HJS गोवा के संयोजक मनोज सोलंकी ने इस पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि फिल्म में लक्ष्मण को अहंकारी दिखाया गया है, साथ ही सीता हरण और शूर्पणखा प्रसंग जैसे अहम दृश्यों में भी बदलाव किए गए हैं।

मनोज ने फिल्म सेंसर बोर्ड की भी आलोचना की और कहा कि उन्होंने धार्मिक तथ्यों की ठीक से जांच नहीं की है।

अब HJS चाहता है कि फिल्म के दूसरे भाग को रिलीज करने से पहले धार्मिक नेताओं को दिखाया जाए। समिति को उम्मीद है कि ऐसा करने से भविष्य में बनने वाली फिल्में परंपराओं और लोगों की आस्था का अधिक सम्मान करेंगी।