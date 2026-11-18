'रामायण' में रावण को 'नायक' दिखाने पर भड़का हिंदू जनजागृति समिति, बहिष्कार की अपील कर सेंसर बोर्ड को घेरा
हिंदू जनजागृति समिति (HJS) ने नई फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का बहिष्कार करने की अपील की है। समिति का कहना है कि यह फिल्म महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण की कहानी के कई अहम हिस्सों को बदलती है।
उन्हें इस बात पर खास आपत्ति है कि फिल्म में रावण को एक पारंपरिक खलनायक की बजाय 'सामाजिक न्याय का नायक' दिखाया गया है।
HJS ने साफ कहा है कि अगर फिल्म के दूसरे भाग में भी इसी तरह के बदलाव जारी रहे, तो वह पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
मनोज ने सेंसर बोर्ड पर साधा निशाना
HJS गोवा के संयोजक मनोज सोलंकी ने इस पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि फिल्म में लक्ष्मण को अहंकारी दिखाया गया है, साथ ही सीता हरण और शूर्पणखा प्रसंग जैसे अहम दृश्यों में भी बदलाव किए गए हैं।
मनोज ने फिल्म सेंसर बोर्ड की भी आलोचना की और कहा कि उन्होंने धार्मिक तथ्यों की ठीक से जांच नहीं की है।
अब HJS चाहता है कि फिल्म के दूसरे भाग को रिलीज करने से पहले धार्मिक नेताओं को दिखाया जाए। समिति को उम्मीद है कि ऐसा करने से भविष्य में बनने वाली फिल्में परंपराओं और लोगों की आस्था का अधिक सम्मान करेंगी।