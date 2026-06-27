रणबीर संग नई फिल्म पर हिरानी का बड़ा खुलासा, '3 इडियट्स' और 'मुन्ना भाई' पर भी बोल गए सब!
राजकुमार हिरानी ने रणबीर कपूर के साथ नई फिल्म की चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनके साथ कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि रणबीर संग उनकी एक स्पोर्ट्स फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन हिरानी ने साफ किया, "नहीं, मैं अभी रणबीर के साथ कुछ नहीं बना रहा हूं। लेकिन मैं उनके साथ फिर से काम करना चाहूंगा।" दोनों ने आखिरी बार 'संजू' में साथ काम किया था।
'प्रीतम और पेड्रो' 3 जुलाई को स्ट्रीम होगा
हिरानी ने मजाक में कहा कि उन्हें अक्सर अपनी फिल्मों से जुड़ी खबरें मीडिया में ही पता चलती हं, इससे पहले कि उन्हें खुद पता चले। इससे पता चलता है कि फिल्म की अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हं। वहीं दूसरी ओर, वह 3 जुलाई को 'प्रीतम और पेड्रो' के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपना पहला शो लेकर आ रहे हं। उन्होंने यह भी बताया कि '3 इडियट्स' और 'मुन्ना भाई' दोनों के सीक्वल की प्लानिंग है। हालांकि, इन फिल्मों की स्क्रिप्टों पर अभी काम चल रहा है, इसलिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।