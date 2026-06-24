केतन अग्रवाल हत्याकांड की आरोपी पर भड़कीं हिना खान- एक सच बोलकर उसे जिंदा छोड़ देती 

घटना

ट्रैकिंग हादसा निकला सोची-समझी साजिश, भड़कीं हिना खान

पुणे के 26 वर्षीय केतन की मौत के मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। 18 जून को लोहगढ़ किले में ट्रैकिंग के दौरान जिसे एक सामान्य हादसा माना जा रहा था, वो अब हत्या की गहरी साजिश निकला। रिपोर्ट्स के अनुसार, केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने पार्टनर चेतन के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। इस खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद हिना ने भी इस पर गुस्सा जाहिर किया है।