फिल्म 'ये प्रेम मोह लिया' से 'बुलाए छठी मां' गाना जारी, भक्ति में डूबे आयुष्मान-शरवरी

लेखन ज्योति सिंह 05:05 pm Nov 12, 202605:05 pm

क्या है खबर?

फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या अपनी नई फिल्म 'ये प्रेम मोह लिया' लेकर आ रहे हैं। इस पारिवारिक-ड्रामा में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य किरदार में हैं। अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा समेत कई सितारे अहम किरदारों में हैं। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म से एक नया गाना जारी किया है जो छठी मइया को समर्पित है। 'बुलाए छठी मां' नाम से आए इस गाने में आयुष्मान और शरवरी को छठ की पूजा करते दिखाया गया है।