इन सीक्वल फिल्मों ने 2026 में बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया तहलका

2026 में बॉक्स ऑफिस पर छाईं ये सीक्वल फिल्में, कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान

लेखन अंशिका शुक्ला 07:06 pm Jul 22, 202607:06 pm

क्या है खबर?

साल 2026 बॉलीवुड में अब तक सीक्वल फिल्मों के नाम रहा है। इस साल कई चर्चित फ्रेंचाइजी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार चर्चा बटोरी है। कुछ फिल्मों ने अपनी दमदार कहानी से दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया, तो कुछ के रोमांचक क्लाइमैक्स ने सभी को चौंका दिया। 'धुरंधर 2' से लेकर 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्मों ने पहले ही सुर्खियां बटोरी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 2026 की इन चर्चित सीक्वल फिल्मों और उनकी कमाई के बारे में।