'धुरंधर' के गाने 'FA9LA' पर झूमने को हो जाएं तैयार, रैपर फ्लिपराची भारत में मचाएंगे धमाल
क्या है खबर?
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के स्वैग और उनके 'रहमान डकैत' वाले अंदाज ने जिस गाने को रातों-रात भारत के कोने-कोने में पहुंचा दिया, अब उसे लाइव सुनने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले वायरल ट्रैक 'FA9LA' के पीछे की आवाज, बहरीन के मशहूर रैपर फ्लिपराची जल्द ही भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। भारतीय फैंस से मिले बेशुमार प्यार के बाद उन्हाेंने आधिकारिक तौर पर अपने भारत दौरे का ऐलान कर दिया है।
ऐलान
बेंगलुरु में होगा पहला धमाका
फ्लिपराची का ये टूर भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए बड़ा सरप्राइज है। रैपर हुसाम असीम उर्फ फ्लिपराची ने अपने पहले शो की तारीख सोशल मीडिया पर बताई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'पहले भारतीय शो की तारीख का ऐलान हो गया है। हम 14 मार्च को बेंगलुरु के UN40FAM (Unforeseen Family) में अपना पहला लाइव शो करने को उत्साहित हैं। जल्द ही और तारीखें जोड़ी जाएंगी। हमें और किस शहर में रुकना चाहिए? अपने शहर का नाम कमेंट में बताएं।'