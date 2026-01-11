'धुरंधर' के गाने 'FA9LA' पर झूमने को हो जाएं तैयार, रैपर फ्लिपराची भारत में मचाएंगे धमाल

लेखन नेहा शर्मा 08:14 pm Jan 11, 202608:14 pm

क्या है खबर?

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के स्वैग और उनके 'रहमान डकैत' वाले अंदाज ने जिस गाने को रातों-रात भारत के कोने-कोने में पहुंचा दिया, अब उसे लाइव सुनने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले वायरल ट्रैक 'FA9LA' के पीछे की आवाज, बहरीन के मशहूर रैपर फ्लिपराची जल्द ही भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। भारतीय फैंस से मिले बेशुमार प्यार के बाद उन्हाेंने आधिकारिक तौर पर अपने भारत दौरे का ऐलान कर दिया है।