फ्लिपराची ने 'धुरंधर 2' को लेकर बात की

'धुरंधर' में 'FA9LA' गाने वाले फ्लिपराची सीक्वल का बनेंगे हिस्सा? रैपर ने कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 12:18 pm Jan 07, 202612:18 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के चर्चे 2026 में भी छाए हुए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने हर किरदार को जबरदस्त सफलता दिलाई है। इसमें एक नाम रैपर फ्लिपराची का शामिल है, जिन्होंने 'FA9LA' के जरिए बॉलीवुड में बड़ी सफलता हासिल की है। अक्षय खन्ना पर फिल्माए गए इस गाने ने स्पॉटिफाई की वायरल '50 ग्लोबल सूची' में भी अपनी जगह बनाई थी। आइए जानते हैं कि क्या फ्लिपराची 'धुरंधर 2' का हिस्सा बनेंगे?