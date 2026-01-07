'धुरंधर' में 'FA9LA' गाने वाले फ्लिपराची सीक्वल का बनेंगे हिस्सा? रैपर ने कही ये बात
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के चर्चे 2026 में भी छाए हुए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने हर किरदार को जबरदस्त सफलता दिलाई है। इसमें एक नाम रैपर फ्लिपराची का शामिल है, जिन्होंने 'FA9LA' के जरिए बॉलीवुड में बड़ी सफलता हासिल की है। अक्षय खन्ना पर फिल्माए गए इस गाने ने स्पॉटिफाई की वायरल '50 ग्लोबल सूची' में भी अपनी जगह बनाई थी। आइए जानते हैं कि क्या फ्लिपराची 'धुरंधर 2' का हिस्सा बनेंगे?
प्रतिक्रिया
फ्लिपराची ने 'धुरंधर 2' में शामिल होने को लेकर बात की
इंडिया टुडे से बातचीत में, फ्लिपराची ने कहा, "सच कहूं तो यह अविश्वसनीय है। मेरा इनबॉक्स भरता जा रहा है। इतने सारे लोग मुझे टैग कर रहे हैं, मुझे लगातार निजी तौर पर मैसेज भेज रहे हैं और मुझे यह गाना बहुत पसंद आ रहा है। ये बहुत व्यस्त समय रहा है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या 'धुरंधर 2' में उनका गाना होगा तो रैपर ने कहा, "शायद कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इसे सरप्राइज रखना चाहता हूं।"
संकेत
फ्लिपराची ने बातों ही बातों में दिया संकेत
फ्लिपराची ने 'धुरंधर 2' पर प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा, "मैं आपको इसके बारे में सबकुछ बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन हां, शायद कुछ हो सकता है।" रैपर ने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन बातों के जरिए अपनी मरैजूदगी का संकेत जरूर दिया है। उनके इस गोलमोल जवाब से अटकलें लगने लगी हैं कि 'FA9LA' से धमाका करने के बाद, 'धुरंधर 2' में भी वो कुछ शानदार पेश करेंगे। बता दें कि 'धुरंधर 2' 19 मार्च, 2026 को आएगी।