अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस का बड़ा कदम

'हेरा फेरी 3' पर अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने ठोका मालिकाना हक, दी सख्त चेतावनी

लेखन नेहा शर्मा 07:05 pm Jul 05, 202607:05 pm

क्या है खबर?

'हेरा फेरी 3' के अधिकारों का विवाद एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है। अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस, 'केप ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी' ने ट्रेड मैगजीन कंप्लीट सिनेमा में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि फिल्म के निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और व्यावसायिक इस्तेमाल के सारे वैश्विक अधिकार सिर्फ उनके पास हैं। इस नोटिस के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिनेमा चेन, OTT प्लेटफॉर्म और ब्रॉडकास्टर्स को सख्त हिदायत दी गई है।