हेमा मालिनी नहीं देखना चाहतीं 'इक्कीस', धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के लिए कही ये बात
दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी दिवंगत पति धर्मेंद्र की यादों से अब तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेत्री ने बताया था कि पति को अचानक खो देने का गम उनके लिए कितना गहरा है। हालिया बातचीत में अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' अभी तक नहीं देखी है। 'इक्कीस' 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र को आखिरी बार पर्दे पर देखना हर किसी के लिए भावुक पल रहा।
हेमा मालिनी ने बताई 'इक्कीस' न देखने की वजह
स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में हेमा ने बताया कि उनके लिए धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को देखना भावुक पल होगा। उन्होंने कहा, "जब यह फिल्म (इक्कीस) रिलीज हुई थी, तब मैं मथुरा आई थी। मुझे यहां अपना काम करना है। साथ ही, मैं इसे अभी नहीं देख सकती; यह मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला होगा। मेरी बेटियां भी यही कह रही हैं। शायद मैं इसे बाद में देखूं, जब मेरे घाव भरने लगेंगे।"
'इक्कीस' के बारे में जानिए
अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत अभिनीत 'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। यह फिल्म परमवीर चक्र से सम्मानित सेकेंड लेफ्टिनेन्ट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म ने उनका किरदार अगस्त्य ने निभाया है। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र इसमें उनके पिता के किरदार में हैं। फिल्म की स्क्रीनिंग में सनी देओल और बॉबी देओल शामिल हुए थे। इस दौरान दोनों अभिनेता अपने पिता को आखिरी बार पर्दे पर देखकर काफी भावुक हो गए थे।