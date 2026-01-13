हेमा मालिनी नहीं देखना चाहतीं 'इक्कीस', धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के लिए कही ये बात

हेमा मालिनी ने 'इक्कीस' न देखने की वजह बताई

लेखन ज्योति सिंह 12:17 pm Jan 13, 202612:17 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी दिवंगत पति धर्मेंद्र की यादों से अब तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेत्री ने बताया था कि पति को अचानक खो देने का गम उनके लिए कितना गहरा है। हालिया बातचीत में अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' अभी तक नहीं देखी है। 'इक्कीस' 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र को आखिरी बार पर्दे पर देखना हर किसी के लिए भावुक पल रहा।