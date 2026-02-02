हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर प्रतिक्रिया दी

धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिला, हेमा मालिनी बोलीं- अगर ये पहले हुआ होता तो...

लेखन ज्योति सिंह 06:31 pm Feb 02, 202606:31 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर गर्व और खुशी जाहिर की है। हालांकि, हेमा ने प्रतिक्रिया देते हुए खेद भी जताया कि दिवंगत अभिनेता को उनके भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए पहले सम्मानित क्यों नहीं किया गया। बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को हुआ था।