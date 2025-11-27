एकता कपूर के शो 'नागिन 7' का प्रोमो और रिलीज तारीख जारी, जानिए कब होगा शुरू
क्या है खबर?
'टीवी की क्वीन' कही जाने वालीं एकता कपूर अपने सुपरनैचुरल शो 'नागिन 7' को लेकर काफी समय से चर्चा में थीं। कुछ दिन पहले उन्होंने 'बिग बॉस 19' के एपिसोड के दौरान अपनी नई नागिन का खुलासा किया था। अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी 'नागिन 7' में मुख्य किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। अब निर्माताओं ने शो का नया प्रोमो जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया है। प्रोमो देखने के बाद लोगों ने प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
'नागिन 7' का नया प्रोमो सामने आया
'नागिन 7' के प्रोमो ने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दिलचस्प बात ये है कि प्रियंका के साथ, आगामी सीजन में ईशा सिंह और करण कुंद्रा भी अहम किरदार में नजर आएंगे। प्रोमो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'मैं प्रियंका के नागिन के किरदार को लेकर उत्साहित हूं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत-बधाई हो प्रियंका चौधरी।' एक यूजर ने ईशा की तारीफ करते हुए लिखा, 'आखिरकार ईशा सिंह बहुत खूबसूरत लग रही हैं।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Tejasswi voice over karan first look in naagin 7 #KaranKundrra #Tejasswiprakash #Tejran pic.twitter.com/Xxhp1aKBFG— Deepti (@KanikaTejran) November 27, 2025
नागिन 7
इस दिन से टीवी पर दस्तक देगा 'नागिन 7'
निर्माताओं ने 'नागिन 7' का प्रोमो जारी करते हुए इसी रिलीज तारीख का खुलासा भी किया है। शो 27 दिसंबर से हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे, कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा। 'नागिन 7' से पहले इसके 6 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया है। अब 7वें सीजन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कयास हैं कि शो में नामिक पॉल और रिभू मेहरा भी शामिल हो सकते हैं।