एकता कपूर के शो 'नागिन 7' का प्रोमो और रिलीज तारीख जारी, जानिए कब होगा शुरू

'नागिन 7' के प्रोमो ने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दिलचस्प बात ये है कि प्रियंका के साथ, आगामी सीजन में ईशा सिंह और करण कुंद्रा भी अहम किरदार में नजर आएंगे। प्रोमो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'मैं प्रियंका के नागिन के किरदार को लेकर उत्साहित हूं।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत-बधाई हो प्रियंका चौधरी।' एक यूजर ने ईशा की तारीफ करते हुए लिखा, 'आखिरकार ईशा सिंह बहुत खूबसूरत लग रही हैं।'

Tejasswi voice over karan first look in naagin 7 #KaranKundrra #Tejasswiprakash #Tejran pic.twitter.com/Xxhp1aKBFG

नागिन 7

इस दिन से टीवी पर दस्तक देगा 'नागिन 7'

निर्माताओं ने 'नागिन 7' का प्रोमो जारी करते हुए इसी रिलीज तारीख का खुलासा भी किया है। शो 27 दिसंबर से हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे, कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा। 'नागिन 7' से पहले इसके 6 सीजन आ चुके हैं, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया है। अब 7वें सीजन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कयास हैं कि शो में नामिक पॉल और रिभू मेहरा भी शामिल हो सकते हैं।