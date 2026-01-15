हेमा मालिनी आलोचनाओं पर चुप्पी तोड़ी

हेमा मालिनी ने आलोचनाओं पर दी प्रतिक्रिया, बोलीं- शिकायत मत करना; मैं हंसती नहीं...

क्या है खबर?

भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी कुछ समय से लोगों की आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। इसकी वजह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, जिसमें उन्हें खेल प्रतियोगियों को मेडल बांटते हुए देखा गया। लोगों ने यह कहते हुए अभिनेत्री की आलोचना शुरू कर दी कि वह बच्चों को मेडल देते समय हंस नहीं रही हैं, उनके चेहरे पर 'उदासनी भाव' है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने पहुंची हेमा ने इन आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी है।