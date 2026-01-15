हेमा मालिनी ने आलोचनाओं पर दी प्रतिक्रिया, बोलीं- शिकायत मत करना; मैं हंसती नहीं...
भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी कुछ समय से लोगों की आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। इसकी वजह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, जिसमें उन्हें खेल प्रतियोगियों को मेडल बांटते हुए देखा गया। लोगों ने यह कहते हुए अभिनेत्री की आलोचना शुरू कर दी कि वह बच्चों को मेडल देते समय हंस नहीं रही हैं, उनके चेहरे पर 'उदासनी भाव' है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने पहुंची हेमा ने इन आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी है।
हेमा मालिनी ने आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब
हाल ही में, हेमा ने BMC 2026 चुनावों में हिस्सा लिया जहां उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की। दिग्गज अभिनेत्री ने कहा, "मैं मुस्कुरा रही हूँ, ठीक है? अब शिकायत मत करना कि मैं नहीं मुस्कुराती।" इसके बाद उन्होंने पैपराजी को हंसते हुए पोज भी दिए। उनका यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है। बता दें कि 12 जनवरी को मध्य प्रदेश में एक खेल प्रतियोगिता के बाद प्रतियोगी बच्चों को मेडल प्रदान किए थे।
