धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर हेमा मालिनी ने कही यह बात मनोरंजन May 27, 2026

25 मई, 2026 को को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की ओर से उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने पद्म विभूषण ग्रहण किया।

कार्यक्रम से पहले हेमा ने कहा था कि यह उनके लिए बड़े गर्व का पल है। उन्होंने बताया था कि वे बहुत खुश हैं, लेकिन साथ ही काफी भावुक भी हो रही थीं।

उन्होंने आगे कहा, 'धर्मेंद्र इस सम्मान के पूरी तरह हकदार हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है और हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।'