धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर हेमा मालिनी ने कही यह बात
मनोरंजन
25 मई, 2026 को को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की ओर से उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने पद्म विभूषण ग्रहण किया।
कार्यक्रम से पहले हेमा ने कहा था कि यह उनके लिए बड़े गर्व का पल है। उन्होंने बताया था कि वे बहुत खुश हैं, लेकिन साथ ही काफी भावुक भी हो रही थीं।
उन्होंने आगे कहा, 'धर्मेंद्र इस सम्मान के पूरी तरह हकदार हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है और हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।'
एक्शन, रोमांस और कॉमेडी सबमें धर्मेंद्र को लोगों ने किया खूब पसंद
धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज रहे हैं, जिन्हें 'शोले' और 'चुपके चुपके' जैसी कई क्लासिक फिल्मों के लिए याद किया जाता है।
एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का उनका अनूठा मिश्रण हर पीढ़ी के दर्शकों को खूब पसंद आया। यह सम्मान बॉलीवुड में उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है और उन्हें हिंदी सिनेमा के सर्वकालिक महान कलाकारों में से एक के रूप में पहचान दिलाता है।