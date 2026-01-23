कुमार सानू की पूर्व पत्नी पर हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन, सख्ती की असली वजह क्या?

गायक कुमार सानू और उनकी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के बीच का विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। सालों पुराने रिश्ते की कड़वाहट अब एक बड़ी कानूनी जंग में तब्दील हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा सख्त आदेश दिया है, जिसने रीता की जुबान पर ताला लगा दिया है। कोर्ट ने रीता को गायक के खिलाफ किसी भी तरह के 'विवादास्पद' इंटरव्यू देने, कुछ भी बाेलने या लिखने पर तुरंत रोक लगा दी है।

शुरुआत सबसे पहले जानिए विवाद शुरू कहां से हुआ ये विवाद तब शुरू हुआ, जब सानू ने रीता के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया। उनका आरोप है कि रीता ने कई यूट्यूब चैनलों और मीडिया पोर्टल्स को ऐसे इंटरव्यू दिए हैं, जो झूठे और आधारहीन हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सानू के वकीलों ने अदालत में कहा कि रीता उनके वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत आचरण को लेकर ऐसी बातें कर रही हैं, जिससे सानू की प्रतिष्ठा गिर रही है।

सुनवाई रीता के खिलाफ सख्त निर्देश, मानहानि रोकने के लिए अंतरिम आदेश सुनवाई कर रहे जज ने सानू के पक्ष में आदेश दिया और कहा कि रीता के बयान 'उचित टिप्पणी' की सीमा से बाहर लगते हैं। ये व्यक्तिगत हमले जैसा प्रतीत होता है, जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। कोर्ट ने रीता को निर्देश दिया कि वो सानू या उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से न फैलाएंं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये एक अंतरिम आदेश है, ताकि आगे मानहानि न हो सके।

अपील रीता ने किया मध्यस्थता से मामला सुलझाने का अनुरोध बॉम्बे हाई कोर्ट ने रीता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। रीता के वकील ने मध्यस्थता का अनुरोध किया। जज ने सानू के वकीलों से पूछा कि क्या वे अपने अधिकारों और दावों को प्रभावित किए बिना बातचीत से समझौता करने को तैयार हैं। कोर्ट के मुताबिक, ये एक निजी पारिवारिक मामला है, इसलिए इसे कोर्ट के बाहर सुलझाना बेहतर हो सकता है। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी, जहां सानू इस प्रस्ताव पर अपनी राय देंगे।

सवाल सिर्फ मेरे खिलाफ 50 करोड़ का केस क्यों? रीता ने पिछले साल दिसंबर में बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सानू की कानूनी कार्रवाई से वो हैरान हैं और इससे उनके और उनके तीन बेटों की जिंदगी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया था कि सानू ने उनके खिलाफ 50 करोड़ का मुकदमा दायर किया है। रीता ने सवाल उठाया कि अन्य लोग (कुनिका सदानंद) भी उनके रिश्ते पर बोल चुके हैं तो फिर सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई क्यों हो रही है।