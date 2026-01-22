WPL 2026: GG ने UPW को हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 14वें मैच में गुजरात जायंट्स (GG) ने यूपी वारियर्स (UPW) को 45 रन से हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की। वडोदरा में हुए मैच में GG ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 153 रन बनाए। GG से सोफी डिवाइन ने अर्धशतक (50*) लगाया। जवाब में UPW की टीम 17.3 ओवर में 108 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला GG से पारी की शुरुआत करने आई बेथ मूनी ने 34 गेंदों पर 38 रन बनाए। मध्यक्रम में डिवाइन ने नाबाद अर्धशतक लगाया। इन दोनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। जवाब में UPW ने 57 रन के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए। इस बीच मेग लैनिंग (14), किरण नवगिरे (0), और हरलीन देओल (3) जल्दी आउट हुई। इसके बाद फोबे लिचफील्ड (32) ने संघर्ष किया, जो जीत के लिए नाकाफी था।

डिवाइन डिवाइन ने WPL में अपना चौथा अर्धशतक लगाया जब GG का स्कोर 65/3 था, तब डिवाइन क्रीज पर आई। उन्होंने मूनी के साथ मिलकर 38 रन की साझेदारी की। डिवाइन ने पारी को संभाला और अपने WPL करियर का चौथा अर्धशतक लगाया। वह 42 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए। उनके WPL करियर में अब 27.31 की औसत के साथ 601 रन हो गए हैं।

राजेश्वरी गायकवाड़ राजेश्वरी गायकवाड़ ने की उम्दा गेंदबाजी GG की जीत में राजेश्वरी गायकवाड़ की अहम भूमिका रही। इस अनुभवी स्पिनर ने 4 ओवर में 16 रन देते हुए 3 विकेट लिए। यह उनके WPL करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित हुआ। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने अपने 4 ओवर में 20 रन देते हुए 2 विकेट लिए। काशवी गौतम ने अपने 3 ओवर में 31 रन देते हुए 1 सफलता हासिल की। एशले गार्डनर ने 3 ओवर में 23 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया।

