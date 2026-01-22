नुपुर सैनन की रिसेप्शन ड्रेस को किसने किया कॉपी? लोग बोले- सबको दुल्हन बनना है

लेखन ज्योति सिंह 10:47 pm Jan 22, 202610:47 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री नुपुर सैनन अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा बटोर रही हैं। 12 जनवरी को उन्होंने गायक स्टेबिन बिन से ईसाई और हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई थी। इसके बाद मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा। इस मौके पर नुपुर ने गहरे लाल रंग का, भारी कढ़ाई वाला गाउन पहना था जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आईं। इस बीच, एक वीडियो में उनके जैसी ड्रेस पहनने के लिए स्टेबिन की बहन को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है।