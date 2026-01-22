नुपुर सैनन की रिसेप्शन ड्रेस को किसने किया कॉपी? लोग बोले- सबको दुल्हन बनना है
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री नुपुर सैनन अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा बटोर रही हैं। 12 जनवरी को उन्होंने गायक स्टेबिन बिन से ईसाई और हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई थी। इसके बाद मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा। इस मौके पर नुपुर ने गहरे लाल रंग का, भारी कढ़ाई वाला गाउन पहना था जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आईं। इस बीच, एक वीडियो में उनके जैसी ड्रेस पहनने के लिए स्टेबिन की बहन को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है।
वीडियो
स्टेबिन की बहन ने पहनी भाभी नुपुर के जैसी ड्रेस?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में, नुपुर की ननद और स्टेबिन की बहन को एक कार्यक्रम में देखा जा सकता है। लोग हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जो लाल गाउन पहना है, वो बिल्कुल नुपुर की रिसेप्शन ड्रेस के जैसा है। एक यूजर ने लिखा, 'सबको दुल्हन बनना है।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या जरूरत थी एक ही आउटफिट पहनने की?' एक अन्य ने लिखा, 'ड्रेस किसी को मत दिखाओ, वरना यही होता है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
