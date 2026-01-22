फरवरी में दिखेगा दुर्लभ खगोलीय नजारा, एक साथ नजर आएंगे 6 ग्रह

फरवरी में दिखेगा दुर्लभ खगोलीय नजारा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:47 pm Jan 22, 202610:47 pm

क्या है खबर?

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इस साल फरवरी का महीना काफी खास है। फरवरी में 28 तारीख की शाम को आसमान में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा। सूर्यास्त के तुरंत बाद एक ही दिशा में छह ग्रह दिखाई देंगे। इस खास ग्रह परेड में बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल होंगे। ऐसा नजारा हर कुछ सालों में ही देखने को मिलता है, जो लोगों को रोमांचित करेगा।