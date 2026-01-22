फरवरी में दिखेगा दुर्लभ खगोलीय नजारा, एक साथ नजर आएंगे 6 ग्रह
क्या है खबर?
खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इस साल फरवरी का महीना काफी खास है। फरवरी में 28 तारीख की शाम को आसमान में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा। सूर्यास्त के तुरंत बाद एक ही दिशा में छह ग्रह दिखाई देंगे। इस खास ग्रह परेड में बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल होंगे। ऐसा नजारा हर कुछ सालों में ही देखने को मिलता है, जो लोगों को रोमांचित करेगा।
नजारा
आसमान में क्या हो रहा है खास?
28 फरवरी को सभी ग्रह पश्चिमी क्षितिज के ऊपर एक चौड़े घुमाव में नजर आएंगे। पृथ्वी से देखने पर ये ग्रह एक वक्र रेखा में सजे दिखेंगे, जिसे खगोल विज्ञान में एक्लिप्टिक कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रह अंतरिक्ष में एक सीध में हैं। सभी ग्रह अपने अलग-अलग कक्षाओं में लाखों किलोमीटर दूर घूम रहे होते हैं। यह दृश्य उस समय केवल पृथ्वी की स्थिति से बनता है।
तरीका
कब और कैसे देख सकेंगे ग्रह परेड?
इस ग्रह परेड को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के करीब एक घंटे बाद होगा। साफ मौसम में बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि नंगी आंखों से दिख सकते हैं। शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला नजर आएगा। यूरेनस और नेपच्यून काफी धुंधले होते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूरबीन या छोटा टेलिस्कोप मददगार रहेगा। कम रोशनी वाली खुली जगह चुनना बेहतर रहेगा। आसमान साफ हो और धैर्य रखें, तो आपका यह अनुभव और भी यादगार होगा।