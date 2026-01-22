श्रीलंका ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 19 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। कोलंबो में हुए मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271/6 का स्कोर बनाया, जिसमें कुसल मेंडिस ने नाबाद 93 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम जो रूट (61) और बेन डकेट (62) की पारियों के बावजूद लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका (21) और कामिल मिशारा (27) बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद मेंडिस ने एक छोर से निरंतर रन बनाए। मध्यक्रम में जनिथ लियानागे 53 गेंदों में 46 रन बनाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में जैक क्रॉली (6) के जल्दी आउट होने के बाद रूट और डकेट ने शतकीय साझेदारी की। इन दोनों के बाद अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम 252 रन पर सिमट गई।
मेंडिस
मेंडिस ने बनाए नाबाद 93 रन
श्रीलंका ने जब 50 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब मेंडिस क्रीज पर आए। उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए उन्होंने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वह 117 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर नाबाद रहे। वह अपनी पारी में कोई छक्का नहीं लगा सके।
मेंडिस
मेंडिस ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया
मेंडिस ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। उन्होंने इंग्लिश टीम के खिलाफ अब तक 11 वनडे खेले हैं, जिसकी 11 ही पारियों में उन्होंने 38.00 की औसत और 87.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 380 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए। वह इंग्लैंड के विरुद्ध 2 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में उनके पिछले 4 स्कोर क्रमशः 93*, 11, 46 और 56 रन रहे।
अर्धशतक
रूट और डकेट ने लगाए अर्धशतक
रूट ने अपने वनडे करियर का 44वां अर्धशतक लगाया। वह 90 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। डकेट ने अपने वनडे करियर का 9वां अर्धशतक अपने नाम किया। उन्होंने 76 गेंदों का सामना करते हुए 62 रन बनाए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 5 चौके और एक छक्का लगाया। इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 146 गेंदों पर 117 रन की साझेदारी की।