'हैरी पॉटर' सीरीज की रिलीज से पहले दूसरे सीजन का ऐलान, HBO ने लगाई मुहर
क्या है खबर?
HBO ने कुछ दिन पहले 'हैरी पॉटर' सीरीज का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया है। हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया को देखने के बाद फैंस जहां सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं निर्माताओं ने एक और खुशखबरी सुना दी है। नेटवर्क ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह 'हैरी पॉटर' के दूसरे सीजन को भी दर्शकों के सामने लाएंगे। पहली किस्त पूरी होने के बाद, 'हैरी पॉटर' की दूसरी किस्त पर काम शुरू हो गया है।
पुष्टि
'हैरी पॉटर' सीजन 2 की पुष्टि, लंबा नहीं होगा इंतजार
लंदन टाइम्स को दिए इंटरव्यू में, HBO के CEO केसी ब्लोयस ने 'हैरी पॉटर' सीजन 2 की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दूसरे सीजन का लेखन कार्य पहले सीजन से पहले ही शुरू हो गया था। टीम पर्दे के पीछे लगातार काम कर रही है जिससे दर्शकों को 2 सीजन के बीच लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि 2 सीजन के बीच बहुत लंबा अंतराल न हो, खासकर इसलिए क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं।"
रिलीज
'हैरी पॉटर' सीरीज कब होगी रिलीज?
बताया जाता है कि 'हैरी पॉटर' सीरीज का पहला सीजन 'हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन' पर आधारित होगा। इसका प्रीमियर 25 दिसंबर, 2026 को HBO पर होने की उम्मीद है। वहीं सीरीज का दूसरा सीजन 'हैरी पॉटर एंड द चैंबर ऑफ सीक्रेट्स' पर आधारित हाे सकता है। बता दें कि सीरीज के लोकप्रिय किरदारों जैसे, 'हैरी पॉटर' के रूप में, डोमिनिक मैकलॉघलिन, 'रॉन वीस्ली' के रूप में अलास्टेयर स्टाउट और 'हरमाइन ग्रेंजर' के रूप में अराबेला स्टैंटन नजर आएंगे।