'हैरी पॉटर' सीरीज का सीजन 2 भी आएगा

'हैरी पॉटर' सीरीज की रिलीज से पहले दूसरे सीजन का ऐलान, HBO ने लगाई मुहर

लेखन ज्योति सिंह 06:28 pm Mar 30, 202606:28 pm

क्या है खबर?

HBO ने कुछ दिन पहले 'हैरी पॉटर' सीरीज का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया है। हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया को देखने के बाद फैंस जहां सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं निर्माताओं ने एक और खुशखबरी सुना दी है। नेटवर्क ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह 'हैरी पॉटर' के दूसरे सीजन को भी दर्शकों के सामने लाएंगे। पहली किस्त पूरी होने के बाद, 'हैरी पॉटर' की दूसरी किस्त पर काम शुरू हो गया है।