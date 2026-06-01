फिल्म 'हॉन्टेड 3D' से जारी हुआ नया गाना, दर्द में डूबे दिखे मिमोह चक्रवर्ती

लेखन ज्योति सिंह 05:45 pm Jun 01, 202605:45 pm

क्या है खबर?

विक्रम भट्‌ट की फिल्म 'हॉन्टेड 3D: घोस्ट ऑफ द पास्ट' काफी समय से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस महीने यह दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म से जुड़ा एक और दर्दभरा गाना जारी कर दिया है, जो मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे पर फिल्माया गया है। अब तक फिल्म से कुल 3 गाने जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 'जन्मों जनम' और 'दर्द' पहले रिलीज हो चुके हैं।