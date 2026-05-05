विक्रम भट्ट की फिल्म 'हॉन्टेड 3D' का टीजर जारी, इस बार दिखेगी भूतिया महल की कहानी

लेखन ज्योति सिंह 01:38 pm May 05, 202601:38 pm

क्या है खबर?

विक्रम भट्‌ट 2011 में हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D' लेकर आए थे। अब इसकी दूसरी किस्त 'हॉन्टेड 3D: घोस्ट ऑफ द पास्ट' आ रही है, जिसका टीजर जारी हो गया है। फिल्म में एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे, मिमोह चक्रवर्ती मुख्य किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ चेतना पांडे, श्रुति प्रकाश, गौरव बाजपेयी, प्रणीत भट्ट और हेमंत पांडे जैसे सितारे हैं। आनंद पंडित और राकेश जुनेजा द्वारा निर्मित फिल्म का निर्माण प्रोमोएज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।