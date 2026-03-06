जॉन अब्राहम की 'फोर्स 3' में हर्षवर्धन राणे की हुई एंट्री, सामने आया खास वीडियो
क्या है खबर?
जॉन अब्राहम की फिल्म 'फोर्स' और 'फोर्स 2' 2011 और 2016 में रिलीज हुई थी। अब निर्माता इसकी तीसरी कड़ी लेकर आ रहे हैं जिसमें हर्षवर्धन राणे भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। इस खबर ने उनके फैंस को खुश होने का बड़ा मौका दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 'फोर्स 3' में अपने होने की पुष्टि हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर खुद की है। साथ ही, फिल्म के सेट एक वीडियो भी साझा किया है।
वीडियो
हर्षवर्धन ने 'फोर्स 3' के मुहूर्त पूजा का वीडियो साझा किया
हर्षवर्धन ने गुजरात में 'फोर्स 3' की शूटिंग शुरू कर दी है। इससे पहले, उन्हाेंने इंस्टाग्राम पर मुहूर्त पूजा का एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह शूटिंग शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, '#FORCE 3 हमारे साथ रहें।' इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'भगवान आपको नई परियोजना के लिए मार्गदर्शन, शक्ति और ढेर सारा प्यार दें!!!' एक अन्य ने लिखा, 'आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
फिल्म
'फोर्स 3' के बारे में जानिए
'फोर्स 3' के निर्देशन की कमान भाव धूलिया ने संभाली है, जो पहले 'द फ्रीलांसर' का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म के निर्माता खुद जॉन हैं, और मुख्य अभिनेता के तौर पर दमदार वापसी करेंगे। तान्या मानिकतला मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इस परियोजना से जुड़ी हैं। निर्माता फिल्म को 2027 तक सिनेमाघरों में उतार सकते हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होना फिलहाल बाकी है। बता दें, 'फोर्स 3' के अलावा हर्षवर्धन को ओमंग कुमार की फिल्म 'सिला' में देखा जाएगा।