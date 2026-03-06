'फोर्स 3' में शामिल हुए हर्षवर्धन राणे

जॉन अब्राहम की 'फोर्स 3' में हर्षवर्धन राणे की हुई एंट्री, सामने आया खास वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 06:30 pm Mar 06, 202606:30 pm

क्या है खबर?

जॉन अब्राहम की फिल्म 'फोर्स' और 'फोर्स 2' 2011 और 2016 में रिलीज हुई थी। अब निर्माता इसकी तीसरी कड़ी लेकर आ रहे हैं जिसमें हर्षवर्धन राणे भी आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। इस खबर ने उनके फैंस को खुश होने का बड़ा मौका दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 'फोर्स 3' में अपने होने की पुष्टि हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर खुद की है। साथ ही, फिल्म के सेट एक वीडियो भी साझा किया है।