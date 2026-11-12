हर्षवर्धन राणे ने मुंबई में खरीदा आलीशान घर

हर्षवर्धन राणे ने मुंबई में खरीदी नई संपत्ति, चुकाए पूरे इतने करोड़

लेखन अंशिका शुक्ला 09:38 am Nov 12, 202609:38 am

क्या है खबर?

अभिनेता हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी नई संपत्ति खरीदने को लेकर चर्चा में हैं। खबरों के मुताबिक, उन्होंने 'लोटस बिल्डर्स' के 'अमाल्फी' प्रोजेक्ट में 15-16 करोड़ रुपये का लग्जरी घर खरीदा है। उनकी यह खरीदारी ऐसे समय में हुई है, जब उनकी लोकप्रियता फिर बढ़ रही है। यह हर्षवर्धन का पहला रियल एस्टेट निवेश नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने मड आइलैंड में 2 फ्लैट खरीद चुके हैं, जिनकी कीमत करीब 10-12 करोड़ रुपये बताई जाती है।