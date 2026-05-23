मशहूर रैपर रॉब बेस का 59 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से जूझ रहे थे कैंसर से

स्नूप डॉग से लेकर GTA गेम तक छाया रहा रॉब का ये सुपरहिट गाना

डीजे ई-जेड रॉक के साथ मिलकर बनाया गया रॉब बेस का गाना 'इट टेक्स टू' एक बहुत बड़ा हिट था। यह गाना बिलबोर्ड के डांस चार्ट में तीसरे नंबर तक पहुंचा था और इसे 'प्लैटिनम सर्टिफिकेशन' (बड़ी सफलता का अवॉर्ड) भी मिला था।

इस गाने का क्रेज इतना ज्यादा था कि स्नूप डॉग जैसे बड़े कलाकारों ने इसे अपने गानों में इस्तेमाल किया। इसके अलावा, यह मशहूर फिल्म 'द प्रपोजल' और वीडियो गेम 'GTA: सैन एंड्रियास' में भी सुनाई दिया।

रॉब बेस के निधन के बाद अब फैंस और बड़े कलाकार उन्हें याद कर रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन डेन कुक ने इसे अपना पसंदीदा गाना बताया, वहीं NFL के दिग्गज खिलाड़ी डियॉन सैंडर्स ने भी रॉब बेस को अपना 'लेजेंड' कहकर श्रद्धांजलि दी।