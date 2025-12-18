'अवतार: फायर एंड एश' रिलीज होने से पहले जेम्स कैमरून की ये शानदार फिल्में देखें

#1 & 'अवतार' फ्रैंचाइजी 'अवतार: फायर एंड एश' से पहले इस फ्रैंचाइजी की 2 किस्तें रिलीज हो चुकी हैं। 2009 में पहली किस्त 'अवतार' को जारी किया था, जिसने ना'वी की संस्कृति ओर जेक सुली की पैंडोरा वाली दुनिया की नींव रखी थी। लंबे इंतजार के बाद, 2022 में दूसरी किस्त 'अवतार: द वे ऑफ वाॅटर' आई, जिसे दुनियाभर का प्यार मिला। तीसरी किस्त को समझने के लिए, इन दोनों किस्तों को देखना जरूरी होगा। इन्हें जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है।

#2 & #3 'द एबिस' और 'टाइटैनिक' 1989 में कैमरून की फिल्म 'द एबिस' रिलीज हुई थी। इसकी कहानी समंदर की असीम गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करती है। यह अपने समय से आगे के शानदार विजुअल्स और पानी के नीचे की असल शूटिंग के लिए जानी जाती है। जियो हॉटस्टार पर मौजूद 'टाइटैनिक', 1912 की वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इसमें कभी न डूबने वाला जहाज, टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराकर डूब जाता है। फिल्म 11 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए इतिहास में दर्ज है।

