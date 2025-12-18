'अवतार: फायर एंड एश' रिलीज होने से पहले जेम्स कैमरून की ये शानदार फिल्में देखें
क्या है खबर?
मशहूर निर्देशक जेम्स कैमरून की फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हमेशा से शानदार फिल्में बनाने वाले कैमरून, पिछले कई साल से 'अवतार' के जरिए महारत हासिल कर रहे हैं। इस ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त 'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है। निर्माताओं के साथ-साथ दर्शकों को भी इस फिल्म से कई उम्मीदें हैं। खैर, 'अवतार: फायर एंड एश' से पहले, कैमरून की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों का लुत्फ उठाया जा सकता है।
#1 &
'अवतार' फ्रैंचाइजी
'अवतार: फायर एंड एश' से पहले इस फ्रैंचाइजी की 2 किस्तें रिलीज हो चुकी हैं। 2009 में पहली किस्त 'अवतार' को जारी किया था, जिसने ना'वी की संस्कृति ओर जेक सुली की पैंडोरा वाली दुनिया की नींव रखी थी। लंबे इंतजार के बाद, 2022 में दूसरी किस्त 'अवतार: द वे ऑफ वाॅटर' आई, जिसे दुनियाभर का प्यार मिला। तीसरी किस्त को समझने के लिए, इन दोनों किस्तों को देखना जरूरी होगा। इन्हें जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है।
#2 & #3
'द एबिस' और 'टाइटैनिक'
1989 में कैमरून की फिल्म 'द एबिस' रिलीज हुई थी। इसकी कहानी समंदर की असीम गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करती है। यह अपने समय से आगे के शानदार विजुअल्स और पानी के नीचे की असल शूटिंग के लिए जानी जाती है। जियो हॉटस्टार पर मौजूद 'टाइटैनिक', 1912 की वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इसमें कभी न डूबने वाला जहाज, टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराकर डूब जाता है। फिल्म 11 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए इतिहास में दर्ज है।
#4 & #5
'एलियंस' और 'टर्मिनेटर 2: जजमेंट डे'
कैमरून की साइंस-फिक्शन फिल्म 'एलियंस' 1986 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी, 'जेनोमोर्फ' नाम के खतरनाक जीवों पर आधारित है। फिल्म में 'एलियन क्वीन' का कॉन्सेप्ट सबसे शानदार माना गया है। इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। साल 1991 में, 'टर्मिनेटर 2: जजमेंट डे' रिलीज हुई थी जिसे भी कैमरून ने निर्देशित किया है। इसकी कहानी एक मशीन (T-800) और एक बच्चे (जॉन कॉनर) के बीच उपजे भावनात्मक रिश्ते को दिखाती है। यह नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।