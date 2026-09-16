बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर: द मूवी' पर हो रही नोटों की बारिश, 'हैवान' का हुआ बंटाधार

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am Sep 16, 202609:33 am

क्या है खबर?

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' ने महज 10 लाख रुपये से ओपनिंग की थी। 'वर्ड ऑफ माउथ' की बदौलत किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि अब इसकी कमाई से निर्माता भी मालामाल हो रहे हैं। रिलीज का एक महीना पूरा करने के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' भी लगातार अपना शानदार प्रदर्शन दिखाती आ रही है, जबकि 'हैवान' पहले ही हफ्ते में धाराशायी हो चुकी है।