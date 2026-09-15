सोनू सूद ने 'हनुमान अंश' के बारे में बात की

'हनुमान अंश' के मुरीद हुए सोनू सूद, बाेले- ये सफलता बॉलीवुड के लिए एक सबक

लेखन ज्योति सिंह 06:55 pm Sep 15, 202606:55 pm

क्या है खबर?

निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है। रिलीज के 39 दिन पूरे करने के बावजूद इसने भारत में 222 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। इस सफलता पर अभिनेता सोनू सूद ने अपनी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि 'हनुमान अंश' की सफलता से साबित होता है कि आखिरकार लोगों के लिए फिल्म का बजट या उसके सितारे नहीं, बल्कि उसकी कहानी मायने रखती है।