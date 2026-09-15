'हनुमान अंश' की OTT रिलीज से जुड़ी नई जानकारी आई सामने
विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश', जो नीब करोरी बाबा की शिक्षाओं पर आधारित है, रिलीज के 5 हफ्ते बाद भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है।
इस फिल्म ने अपने छठे शनिवार को कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखी है। निर्माता रागिनी सोना ने 100 करोड़ रुपए की बड़ी OTT डील की अफवाहों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने बताया कि फिलहाल टीम का पूरा ध्यान सिनेमाघरों में रिलीज पर ही है।
'हनुमान अंश' ने कमाए इतने करोड़
इस फिल्म ने भारत में अब तक 214.63 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 268.05 करोड़ रुपए हो गई है। यह कमाई तब और भी शानदार लगती है, जब यह फिल्म असल में OTT के लिए बनाई गई थी।
फिल्म ऑनलाइन कब स्ट्रीम होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। फिल्म बनाने वाले सभी से इसे सिनेमाघरों में देखने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वे अभी सिनेमाघरों रिलीज पर ही ध्यान दे रहे हैं।
फिल्म में शोभिनव सत्य, विहान शेज, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भागवंदास पटेल जैसे कलाकार हैं।