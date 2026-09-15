'हनुमान अंश' की OTT रिलीज से जुड़ी नई जानकारी आई सामने

इस फिल्म ने भारत में अब तक 214.63 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 268.05 करोड़ रुपए हो गई है। यह कमाई तब और भी शानदार लगती है, जब यह फिल्म असल में OTT के लिए बनाई गई थी।

फिल्म ऑनलाइन कब स्ट्रीम होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। फिल्म बनाने वाले सभी से इसे सिनेमाघरों में देखने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वे अभी सिनेमाघरों रिलीज पर ही ध्यान दे रहे हैं।

फिल्म में शोभिनव सत्य, विहान शेज, चंदन के आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी, गुलशन पांडे और भागवंदास पटेल जैसे कलाकार हैं।