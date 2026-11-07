'हनुमान अंश' का अब OTT पर उठा पाएंगे लुत्फ

'हनुमान अंश' ने 80 दिनों तक सिनेमाघरों में मचाया धमाल, 300 करोड़ कमाकर अब OTT पर

लेखन नेहा शर्मा 10:18 am Nov 07, 202610:18 am

क्या है खबर?

नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' जल्द ही OTT पर रिलीज होने जा रही है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने इसकी डिजिटल रिलीज की जानकारी दी है। महज 2 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बिना किसी बड़े स्टार के बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकॉर्डतोड़ कमाई कर इतिहास रच दिया है। अब फैंस घर बैठे इस शानदार फिल्म को देख सकेंगे।