'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर, रिलीज के 46वें दिन भी नहीं थम रही कमाई

यह फिल्म इस मायने में खास है कि यह विशाल चतुर्वेदी की किताब पर आधारित है, जो नीम करोली बाबा के जीवन पर लिखी गई है। खुद विशाल ने ही इस फिल्म का निर्देशन भी किया है। इसकी अनूठी कहानी और जबरदस्त 'वर्ड-ऑफ-माउथ' के चलते 'हनुमान अंश' लगातार दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही है; सिर्फ बीते सोमवार की बात करें तो, फिल्म ने 7,629 शो से ₹4.15 करोड़ रुपये जुटाए।