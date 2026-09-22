'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर, रिलीज के 46वें दिन भी नहीं थम रही कमाई
मनोरंजन
7 अगस्त को सिनेमाघरों में आई फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। महज 46 दिनों में इस फिल्म ने भारत में नेट 276 करोड़ की कमाई कर ली है।
वहीं दुनियाभर में इसकी कुल कमाई 352 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। दूसरे हफ्ते के बाद तो फिल्म की रफ्तार ऐसी बढ़ी कि देश भर में इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।
विशाल की 'हनुमान अंश' ने सोमवार को जुटाए इतने करोड़
यह फिल्म इस मायने में खास है कि यह विशाल चतुर्वेदी की किताब पर आधारित है, जो नीम करोली बाबा के जीवन पर लिखी गई है। खुद विशाल ने ही इस फिल्म का निर्देशन भी किया है। इसकी अनूठी कहानी और जबरदस्त 'वर्ड-ऑफ-माउथ' के चलते 'हनुमान अंश' लगातार दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही है; सिर्फ बीते सोमवार की बात करें तो, फिल्म ने 7,629 शो से ₹4.15 करोड़ रुपये जुटाए।