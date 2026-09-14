'कांतारा' को धूल चटाकर 'हनुमान अंश' ने रचा इतिहास, छठे वीकेंड में कमाए इतने करोड़
'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने अपने छठे वीकेंड में 49.5 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसने इस अवधि में बने 'कांतारा' का पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
अब इसकी कुल नेट कमाई 205 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। गणेश चतुर्थी के त्योहारों के कारण थोड़ी रुकावटें आने के बावजूद भी, फिल्म की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है।
'हनुमान अंश' ने की वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई
फिल्म ने शुरुआत पहले हफ्ते में 0.90 करोड़ रुपये की धीमी कमाई से की थी, लेकिन इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती गई। तीसरे हफ्ते तक यह कमाई 10.25 करोड़ रुपये हो गई और पांचवें हफ्ते में तो यह 85 करोड़ रुपये तक जा पहुंची।
पिछला वीकेंड फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा रहा: शुक्रवार को 10 करोड़ रुपये, शनिवार को 18.5 करोड़ रुपये और रविवार को तो इसने जबरदस्त 21 करोड़ रुपये कमाए।
यह फिल्म की अब तक की एक दिन की सबसे ज्यादा कमाई है। हालांकि, सिनेमाघरों में दर्शकों से सीटों के भरने का प्रतिशत (ऑक्यूपेंसी रेट) 70-75 प्रतिशत से गिरकर करीब 50 प्रतिशत पर आ गया है, जो इस ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में फिल्म की कमाई थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो 'हनुमान अंश' का जलवा पूरी तरह बरकरार है।