'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री करने की मांग

'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री कराने की मांग, AICWA ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

लेखन नेहा शर्मा 12:07 pm Sep 06, 202612:07 pm

क्या है खबर?

विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी और सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी भक्ति फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म को पहले ही टैक्स-फ्री घोषित किए जाने के बाद अब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। AICWA ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस फिल्म को राज्य में टैक्स-फ्री करने की मांग की है।