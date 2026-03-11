LOADING...
हंसिका मोटवानी का हुआ तलाक, सहेली के पूर्व पति सोहेल कथूरिया से रचाई थी शादी
लेखन ज्योति सिंह
Mar 11, 2026
03:49 pm
क्या है खबर?

मशहूर अभिनेत्री हंसिका मोटवानी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने अपने व्यवसायी पति सोहेल कथूरिया से शादी के करीब 4 साल के अंदर तलाक ले लिया है। मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट ने हंसिका और सोहेल के तलाक पर मुहर लगाई है। दरअसल, दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। बता दें, हंसिका ने अपनी सहेली रिंकी बजाज के पूर्व पति, सोहेल से साल 2022 में शादी रचाई थी।

अलगाव

शादी के कुछ साल बाद से अलगाव की आ रही थीं खबरें

हंसिका और साेहेल ने 4 दिसंबर, 2022 को जयपुर के मुंडोटा फोर्ट और पैलेस में भव्य शादी रचाई थी जिसमें परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए थे। हालांकि, शादी के 3 साल बाद ही उनके रिश्ते में दरार की खबरें आने लगीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया गया था कि हंसिका अपने पति सोहेल से अलग रह रही हैं। यह अलग बात है कि अलगाव की अटकलों पर अभिनेत्री ने कभी प्रतिक्रिया देने जरूरी नहीं समझा था।

वजह

हंसिका और सोहेल के तलाक की वजह

इंडिया टुडे के मुताबिक, हंसिका के वकील अदनान शेख ने बताया कि दंपति शादी के बाद कुछ साल तक साथ रहे। हालांकि, धीरे-धीरे उन्हें अपने स्वभाव, सोच और जीवनशैली में अंतर का एहसास हुआ जिससे उनके बीच मतभेद होने लगे। याचिका के अनुसार, दोनों छोटी-छोटी बात पर झगड़ते थे। इसलिए उन्होंने अलग होने का फैसला किया और 2 जुलाई, 2024 से वह अलग रह रहे हैं। हंसिका ने अपने स्त्रीधन और गुजारा भत्ता के लिए कोई दावा नहीं किया है।

