हंसिका मोटवानी ने सोहेल कथूरिया से तलाक लिया

हंसिका मोटवानी का हुआ तलाक, सहेली के पूर्व पति सोहेल कथूरिया से रचाई थी शादी

लेखन ज्योति सिंह 03:49 pm Mar 11, 202603:49 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेत्री हंसिका मोटवानी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने अपने व्यवसायी पति सोहेल कथूरिया से शादी के करीब 4 साल के अंदर तलाक ले लिया है। मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट ने हंसिका और सोहेल के तलाक पर मुहर लगाई है। दरअसल, दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। बता दें, हंसिका ने अपनी सहेली रिंकी बजाज के पूर्व पति, सोहेल से साल 2022 में शादी रचाई थी।