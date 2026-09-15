चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 'हैवान' का हुआ बुरा हाल, 4 दिनों में कमाए महज इतने
मनोरंजन
अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे बड़े सितारों के बावजूद 'ओप्पम' की हिंदी रीमेक 'हैवान' को दर्शक अब तक नहीं मिले हैं। रिलीज के पहले 4 दिनों में, फिल्म ने दुनिया भर में बस 12.63 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
इसमें भारत से 9.63 करोड़ रुपये और विदेशों से 3 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह तब है जब फिल्म से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थीं और इसमें बड़े सितारे भी हैं।
'हैवान' की कमाई में आई गिरावट
फिल्म ने रिलीज के बाद हर दिन कम कमाई की। पहले दिन 3 करोड़ रुपये मिले, फिर यह घटकर 2.5 करोड़ रुपये, फिर 1.85 करोड़ रुपये और चौथे दिन तो सिर्फ 0.70 करोड़ रुपये पर आ गई।
ये आंकड़े भारत में 3,265 शो के हैं। एक सस्पेंस से भरी कहानी और बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर जैसे जाने-पहचाने चेहरों के होने के बावजूद भी 'हैवान' अब तक कोई खास असर नहीं छोड़ पाई है।