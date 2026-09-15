चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 'हैवान' का हुआ बुरा हाल, 4 दिनों में कमाए महज इतने

अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे बड़े सितारों के बावजूद 'ओप्पम' की हिंदी रीमेक 'हैवान' को दर्शक अब तक नहीं मिले हैं। रिलीज के पहले 4 दिनों में, फिल्म ने दुनिया भर में बस 12.63 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

इसमें भारत से 9.63 करोड़ रुपये और विदेशों से 3 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह तब है जब फिल्म से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थीं और इसमें बड़े सितारे भी हैं।