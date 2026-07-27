'जन नायकन' ने कमाए करोड़ों, पर निर्देशक एच. विनोथ बोले- 'असली बात तो विरासत है आंकड़े नहीं'
फिल्म 'जन नायकन' के निर्देशक एच. विनोथ अपनी फिल्म का पूरा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि किसी भी फिल्म की विरासत सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से तय नहीं होती।
उनका मानना है कि सिर्फ 10 से 20 प्रतिशत फिल्में ही कामयाब हो पाती हैं, लेकिन निर्देशकों का इरादा हमेशा अच्छा होता है, वे दिल लगाकर एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं।
'जन नायकन' ने 4 दिनों में दुनिया भर में कमाए इतने करोड़
विनोथ ने यह भी बताया कि कैसे मणि रत्नम की फिल्म 'नायकन' रिलीज के कई सालों बाद मशहूर हुई थी।
उन्होंने कहा कि उन्हें असल जिंदगी से जुड़ी कहानियां सुनाना पसंद है। 6 महीने की देरी के बाद, अभिनेता विजय की फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
इसने रिलीज के सिर्फ 4 दिनों में ही दुनिया भर में 170 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
'जन नायकन' बनी है 300 करोड़ के बजट में
इस फिल्म को बनाने में करीब 300 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। विनोथ ने बताया कि वे बड़े और छोटे, दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार रहते हैं।