'जन नायकन' ने कमाए करोड़ों, पर निर्देशक एच. विनोथ बोले- 'असली बात तो विरासत है आंकड़े नहीं'

विनोथ ने यह भी बताया कि कैसे मणि रत्नम की फिल्म 'नायकन' रिलीज के कई सालों बाद मशहूर हुई थी।

उन्होंने कहा कि उन्हें असल जिंदगी से जुड़ी कहानियां सुनाना पसंद है। 6 महीने की देरी के बाद, अभिनेता विजय की फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

इसने रिलीज के सिर्फ 4 दिनों में ही दुनिया भर में 170 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।