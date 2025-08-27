कार्डिएक अरेस्ट से मंच पर गिरे अभिनेता राजेश केशव कौन हैं? मशीन से चल रही सांस

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ खबर सामने आ रही है। दरअसल, मशहूर मलयालम अभिनेता और टीवी होस्ट एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि राजेश को कार्डिएक अरेस्ट आया है। फिल्म निर्माता और निर्देशक और राजेश के दोस्त प्रताप जयलक्ष्मी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक कर देने वाला पोस्ट किया है।

दुखद मशीन की मदद से सांस ले रहे अभिनेता प्रताप जयलक्ष्मी ने राजेश की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'हमारे प्यारे राजेश, वो शख्स जिसने कभी हर रंगमंच पर जिंदगी की रोशनी बिखेरी थी, अब खामोश पड़ा है, बस एक मशीन की मदद से सांस ले रहा है। रविवार की रात क्राउन प्लाजा में जयकारों और रोशनी के बीच किस्मत ने उसे नीचे गिरा दिया। डॉक्टरों का कहना है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था और तब से उसने अपनी आंखें नहीं खोली हैं।'

आहत 'ये वही रूह है जिसने हमें हंसाया' प्रताप ने पोस्ट में आगे लिखा, 'हम राजेश को जानते हैं, वो उदास रहने वालों में से नहीं है। ये वही रूह है जिसने हमें हंसाया, खुश किया और नचाया, वही धड़कन जिसने भीड़ को जिंदा रखा। वो किसी अस्पताल के बिस्तर का नहीं है, वो मंच पर है, हमारी जिंदगी में है, हमारी हंसी में है। अब उसे सिर्फ दवा की नहीं, बल्कि हमारे प्यार और प्रार्थनाओं की भी जरूरत है।'

हालत वेंटिलेटर पर हैं राजेश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजेश केशव रविवार रात कोच्चि में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इवेंट के दौरान अभिनेता अचानक बेहोश हो गए। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि अभिनेता को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि राजेश फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। हल्की-फुल्की हरकतों के सिवाए उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोशल मीडिया पर राजेश के प्रशंसक उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।