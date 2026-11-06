गुरु रंधावा की दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्ट में एंट्री, स्टीव अओकी संग रचेंगे इतिहास
क्या है खबर?
पंजाबी गायक गुरु रंधावा के नाम एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। वो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक 'इलेक्ट्रिक डेजी कार्निवल' (EDC) में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कलाकार बनने वाले हैं। इस ऐतिहासिक शो में वो मशहूर DJ स्टीव अओकी के साथ स्टेज पर नजर आएंगे। हाल ही में दोनों ने मिलकर 'सर्रा रीमिक्स' गाना तैयार किया है, जिसे इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाइव पेश कर वो भारत का नाम रोशन करेंगे।
धमाका
स्टीव अओकी संग 'सर्रा रीमिक्स' लॉन्च करेंगे रंधावा
अमेरिका के फ्लोरिडा में 6 से 8 नवंबर तक 'इलेक्ट्रिक डेजी कार्निवल' (EDC) म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है।
इसके दूसरे दिन मशहूर संगीतकार स्टीव अओकी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इस दौरान गुरु रंधावा उनके साथ स्टेज पर आकर अपना नया 'सर्रा रीमिक्स' गाना लॉन्च करेंगे।
रंधावा के इस मशहूर पंजाबी गाने को स्टीव अओकी ने ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक में बदला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और लोकप्रिय डांस म्यूजिक फेस्टिवल माना जाता है।
गर्व
ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात- गुरु रंधावा
इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को लेकर रंधावा ने कहा, "दुनिया के इतने बड़े मंच पर भारत और अपने देसी संगीत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। स्टीव अओकी और मैंने मिलकर 'सर्रा रीमिक्स' के साथ कुछ बहुत खास बनाया है, जो संगीत की 2 अलग-अलग दुनिया को एक साथ लाता है। नई दिल्ली में अपने बड़े स्टेडियम शो से पहले मैं इस इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर 'सर्रा' का जबरदस्त जोश बिखेरने के लिए बेहद उत्साहित हूं।"