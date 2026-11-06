गुरु रंधावा DJ स्टीव अओकी के साथ मचाएंगे धमाल

गुरु रंधावा की दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्ट में एंट्री, स्टीव अओकी संग रचेंगे इतिहास

लेखन नेहा शर्मा 12:06 pm Nov 06, 202612:06 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक गुरु रंधावा के नाम एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। वो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक 'इलेक्ट्रिक डेजी कार्निवल' (EDC) में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कलाकार बनने वाले हैं। इस ऐतिहासिक शो में वो मशहूर DJ स्टीव अओकी के साथ स्टेज पर नजर आएंगे। हाल ही में दोनों ने मिलकर 'सर्रा रीमिक्स' गाना तैयार किया है, जिसे इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाइव पेश कर वो भारत का नाम रोशन करेंगे।