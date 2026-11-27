'गनमास्टर G9' पर जनता ने सुनाया फैसला

'गनमास्टर G9' रिव्यू: एक्शन अवतार में छाए इमरान, लेकिन ज्यादा हिंसा ने बिगाड़ा खेल

लेखन ज्योति सिंह 01:23 pm Nov 27, 202601:23 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म 'गनमास्टर G9' सिनेमाघरों में आ चुकी है। यह फिल्म लोगों के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि हिमेश रेशमिया का संगीत एक बार फिर इमरान की फिल्म में जादू चलाता दिख रहा है। गाने पहले ही दर्शकों के दिलाें पर कब्जा कर चुके हैं। फिल्म देखने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर रखनी शुरू कर दी है। उनका मानना है कि इमरान का एक्शन दमदार है, लेकिन कहानी सुस्त है।