'गनमास्टर G9' के ट्रेलर में दमदार लगे इमरान हाशमी, एक्शन और रोमांस से लूटी महफिल

लेखन ज्योति सिंह 04:36 pm Nov 11, 202604:36 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी एक बार फिर इश्क की दुनिया का सच्चा आशिक बनकर आ रहे हैं। उनकी फिल्म 'गनमास्टर G9' का धमाकेदार ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें वह अपने किरदार ईश्वर उर्फ एजेंट G9 के रूप में नजर आएंगे। आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित यह एक्शन-थ्रिलर और रोमांटिक ड्रामा है। इसमें इमरान के साथ जेनेलिया डिसूजा मुख्य किरदार में शामिल हैं। वहीं, अपारशक्ति खुराना मुख्य विलेन 'देसु' बनकर तहलका मचाते दिखेंगे। ट्रेलर ने अभी से लोगों को उत्साहित कर दिया है।