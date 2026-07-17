GTA 6 बना दुनिया का सबसे महंगा गेम, लॉन्च से पहले ही कमाए इतने करोड़

एनालिस्ट्स का अनुमान है कि लॉन्च के हफ्ते तक 'GTA 6' दुनियाभर में 520 करोड़ कमा लेगा। इस दौरान इसकी करीब 5 करोड़ कॉपियां औसतन 8 हजार प्रति कॉपी की कीमत पर बिकेंगी।

अगर ये आंकड़े सही साबित हुए, तो यह आसानी से GTA 5 के ऐतिहासिक लॉन्च को पीछे छोड़ देगा।

एनालिस्ट्स का अनुमान है कि इस गेम को बनाने में 100 करोड़ से 150 करोड़ का खर्चा आया है। इसी वजह से यह गेमिंग इतिहास का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट भी है।