GTA 6 बना दुनिया का सबसे महंगा गेम, लॉन्च से पहले ही कमाए इतने करोड़
'GTA 6' अपनी रिलीज से महीनों पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जून में प्री-ऑर्डर खुलने के बाद से, इस गेम ने अपने पहले हफ्ते में ही 1.8 अरब रुपये की डिजिटल बिक्री दर्ज कर ली है। यह हैरानी की बात है, क्योंकि यह गेम अभी 19 नवंबर 2026 तक रिलीज भी नहीं होगा।
यह गेम PS5 और Xbox Series S/X पर उपलब्ध है। आप लगभग 7 हजार में इसका स्टैंडर्ड एडिशन या लगभग 9 हजरा में अल्टीमेट एडिशन खरीद सकते हैं।
एनालिस्ट्स बोले GTA 6 की वैश्विक कमाई 520 करोड़
एनालिस्ट्स का अनुमान है कि लॉन्च के हफ्ते तक 'GTA 6' दुनियाभर में 520 करोड़ कमा लेगा। इस दौरान इसकी करीब 5 करोड़ कॉपियां औसतन 8 हजार प्रति कॉपी की कीमत पर बिकेंगी।
अगर ये आंकड़े सही साबित हुए, तो यह आसानी से GTA 5 के ऐतिहासिक लॉन्च को पीछे छोड़ देगा।
एनालिस्ट्स का अनुमान है कि इस गेम को बनाने में 100 करोड़ से 150 करोड़ का खर्चा आया है। इसी वजह से यह गेमिंग इतिहास का अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट भी है।