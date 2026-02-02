जस्टिन बीबर ने ग्रैमी 2026 में किया परफॉर्म

ग्रैमी 2026: जस्टिन बीबर की मंच पर शानदार वापसी, लेकिन पहनावा देख चौंके फैंस

लेखन ज्योति सिंह 09:36 am Feb 02, 202609:36 am

क्या है खबर?

ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपनी शानदार प्रस्तुति देने के बाद पॉप गायक जस्टिन बीबर ने फैंस का दिल जीत लिया। साल 2022 में, ब्राजील के 'रॉक इन रियो' फेस्टिवल के बाद 2026 में गायक ने सार्वजनिक तौर पर परफॉर्म किया है। लंबे समय के बाद उन्हें मंच पर देखना लोगों के लिए शानदार अनुभव रहा। हालांकि, जस्टिन को मंच पर उनके अतरंगी पहनावे में देखने के बाद फैंस चौंक गए। नतीजन लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।