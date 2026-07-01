गोविंदा के अफेयर की अफवाहों पर सुनीता आहूजा का बेबाक जवाब , बोलीं- अलग रहती हूं..
टीवी शो 'लॉक अप' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनके अफेयर की अफवाहों पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि इन सब बातों के बजाय वो अपने बच्चों और अपनी शांति को ज्यादा अहमियत देती हैं।
सुनीता ने कहा, 'अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, तो अब मैं क्या कर सकती हूं? अगर मैं अभी भी इन बातों में उलझी रहूंगी तो मेरा मधुमेह बढ़ जाएगा।'
उन्होंने आगे हंसते हुए कहा, 'मैं क्या 24 घंटे उनके सामने बैठी रहूं? इससे तो दूसरा इंसान भी परेशान हो जाएगा।'
गोविंदा ने अफवाहों को बताया बड़ी साजिश
गोविंदा ने इन अफेयर की अफवाहों को 'एक बड़ी साजिश' बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें इसमें फंसाने की कोशिश की गई थी।
गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। सुनीता ने बताया कि वे अभी अलग-अलग रहते हैं।
उन्होंने कहा कि इससे उन्हें इस तरह के ड्रामे से थोड़ी दूरी बनाने में आसानी होती है और बच्चों की प्राइवेसी भी बनी रहती है।