गोविंदा के अफेयर की अफवाहों पर सुनीता आहूजा का बेबाक जवाब , बोलीं- अलग रहती हूं.. मनोरंजन Jul 01, 2026

टीवी शो 'लॉक अप' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनके अफेयर की अफवाहों पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि इन सब बातों के बजाय वो अपने बच्चों और अपनी शांति को ज्यादा अहमियत देती हैं।

सुनीता ने कहा, 'अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, तो अब मैं क्या कर सकती हूं? अगर मैं अभी भी इन बातों में उलझी रहूंगी तो मेरा मधुमेह बढ़ जाएगा।'

उन्होंने आगे हंसते हुए कहा, 'मैं क्या 24 घंटे उनके सामने बैठी रहूं? इससे तो दूसरा इंसान भी परेशान हो जाएगा।'