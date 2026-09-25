गोविंदा का 'राइज एंड फाल 2' पर खुलासा, अशनीर ग्रोवर हुए बाहर, वीरेन्द्र सहवाग ने संभाली होस्ट की कमान
गोविंदा ने 'राइज एंड फाल 2' में अपनी एंट्री की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। फांस के बीच चल रही अटकलों पर उन्होंने साफ किया कि शो से जुड़ने को लेकर बातचीत तो हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है।
गोविंदा ने बताया, "हां, पर अभी तय नहीं हुआ है। बातचीत हुई है और लग रहा है, देखिए शायद भविष्य में। फिलहाल तो कुछ तय नहीं है।" ऐसे में दर्शकों को उन्हें इस शो में देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
अब वीरेन्द्र सेहवाग बनेंगे नए होस्ट
वीरेन्द्र सहवाग अब अशनीर ग्रोवर की जगह इस शो के नए होस्ट होंगे। इस बार शो में 15 प्रतियोगी दिखेंगे, जिनमें प्रियंका चहल चौधरी और स्वरा भास्कर जैसे नाम भी शामिल हैं।
इन सभी प्रतियोगी को रूलर्स और वर्कर्स, 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। खास बात यह है कि इस बार दर्शक ही तय करेंगे कि कौन किस ग्रुप से अपनी शुरुआत करेगा, जिससे यह शो और भी ज्यादा इंटरैक्टिव बन जाएगा।
'राइज एंड फाल' का दूसरा सीजन जल्द ही दर्शकों के सामने होगा।