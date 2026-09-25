गोविंदा का 'राइज एंड फाल 2' पर खुलासा, अशनीर ग्रोवर हुए बाहर, वीरेन्द्र सहवाग ने संभाली होस्ट की कमान

गोविंदा ने 'राइज एंड फाल 2' में अपनी एंट्री की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। फांस के बीच चल रही अटकलों पर उन्होंने साफ किया कि शो से जुड़ने को लेकर बातचीत तो हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है।

गोविंदा ने बताया, "हां, पर अभी तय नहीं हुआ है। बातचीत हुई है और लग रहा है, देखिए शायद भविष्य में। फिलहाल तो कुछ तय नहीं है।" ऐसे में दर्शकों को उन्हें इस शो में देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।