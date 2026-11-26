अल्लू अर्जुन की फिल्म से जुड़ा गोविंदा का नाम

अल्लू अर्जुन की इस फिल्म से दक्षिण सिनेमा में डेब्यू करेंगे गोविंदा- रिपोर्ट

लेखन अंशिका शुक्ला 02:53 pm Nov 26, 202602:53 pm

क्या है खबर?

एटली की आगामी साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म 'राका' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा भी इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में गोविंदा की दिखाई देने की कुल अवधि भले ही कम हो, लेकिन कहानी में उनका किरदार काफी अहम होगा।