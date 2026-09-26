गोविंदा संग अफेयर के दावों पर कोमल रानी स्वर्णकार ने तोड़ी चुप्पी, 'घर तोड़ने' के आरोपों को बताया साजिश
कोमल रानी स्वर्णकार ने गोविंदा के साथ रिश्ते की अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया है। ये अफवाहें तब और तेज हुईं, जब दोनों को लालबागचा राजा के दरबार में साथ देखा गया। रानी ने इंस्टाग्राम पर इन खबरों को झूठ बताया और कहा कि वो किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही हैं। उन्होंने इसे एक सोची-समझी साजिश भी बताया। गोविंदा ने भी कहा कि उनकी मुलाकात सिर्फ काम के सिलसिले में हुई थी और वो अपनी आगामी फिल्म 'रूपा' के लिए आशीर्वाद लेने गए थे, जिसमें उनके साथ काेमल रानी नजर आएंगी।
सुनीता ने की ये अपील
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इस मुश्किल समय में हिम्मत पाने के लिए मंदिर पहुंचीं। उन्होंने लोगों, खासकर महिलाओं और जेन Z युवाओं से उनका साथ देने की अपील की। सुनीता ने कहा कि उनके साथ जो हो रहा है, वो सही नहीं है और वह चाहती हैं कि लोग उनका समर्थन करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका घर तोड़ रही है, माता उसे देखें और उसका नाश करें, जैसे राक्षसों का नाश करती हैं।