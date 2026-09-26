गोविंदा संग अफेयर के दावों पर कोमल रानी स्वर्णकार ने तोड़ी चुप्पी, 'घर तोड़ने' के आरोपों को बताया साजिश

कोमल रानी स्वर्णकार ने गोविंदा के साथ रिश्ते की अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया है। ये अफवाहें तब और तेज हुईं, जब दोनों को लालबागचा राजा के दरबार में साथ देखा गया। रानी ने इंस्टाग्राम पर इन खबरों को झूठ बताया और कहा कि वो किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही हैं। उन्होंने इसे एक सोची-समझी साजिश भी बताया। गोविंदा ने भी कहा कि उनकी मुलाकात सिर्फ काम के सिलसिले में हुई थी और वो अपनी आगामी फिल्म 'रूपा' के लिए आशीर्वाद लेने गए थे, जिसमें उनके साथ काेमल रानी नजर आएंगी।